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В Магнитогорске начался осмотр квартир жилого дома, пострадавшего от взрыва

Происшествия
Сегодня, 11:29
Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 27 марта, АО «Магнитогорский Гипромез» приступило к обследованию строительных конструкций дома, в котором произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли два человека. Еще двое находятся в больнице.

В Магнитогорске начался осмотр квартир дома по улице Доменщиков, 19 на предмет повреждений, которые получены были в результате взрыва бытового газа. В результате происшествия, повреждены три квартиры второго и третьего этажа, балконы четвертого и пятого этажей.

По предварительной информации, в квартире производился ремонт. Накануне ЧП в нее был заненен газовый баллон, который и взорвался. Мужчина, который его заносил задержан. Официально эту информацию в СКР по Челябинской области не комментируют.

Напомним, вчера вечером в многоквартирном доме по улице Доменщиков, 19 загорелась квартира № 74 на втором этаже, в которой находилось трое человек. В пожаре погибло два человека – женщина и 13-летний мальчик.

Как сообщили агентству в пресс-службе администрации Магнитогорска, также травмировано еще два человека.

"Мальчик 2019 года рождения получил ожог 2-3 степени 100% тела, а также мужчина 1963 года рождения, у которого сотрясение головного мозга и перелом шейного позвонка. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь", - рассказали в пресс-службе.

"В Магнитогорск прибыло две бригады врачей областной детской клинической больницы: это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анастазиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога. Также на месте происшествии первичную медицинскую помощь оказывали пять бригад скорой помощи. 17 человек было осмотрено врачами, шесть из них доставлено в больницы. На данный момент выписали всех, кроме двух пострадавших с тяжелыми травмами", - сообщили в региональном минздраве.

Сразу же на месте ЧП в школе № 36 был организован штаб, который оказывал и продолжает оказывать помощь. Для них организовано горячее питание, 16 человек на ночь были размещены в гостинице, остальные граждане по собственному желанию ночевали у родственников и знакомых. Также на месте оказывалась психологическая и медицинская помощь, ее получили 14 человек, которые не нуждались в дальнейшей госпитализации.

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложили о происшествии в Магнитогорске. Глава региона дал поручение областному правительству оказать меры поддержки пострадавшим и поручил организовать работу по определению количества пострадавших, организации пунктов временного размещения людей, а также обеспечить охрану имущества граждан в пострадавшем доме.

Министерству здравоохранения Челябинской области поставлена задача обеспечить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Министерству социальных отношений поручено оказать необходимые меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате происшествия.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". К инциденту подключилась прокуратура региона.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
взрыв газа
Магнитогорск
СКР
Алексей Текслер
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