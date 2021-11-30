В Магнитогорске сотрудницу медучреждения поймали на выдаче липовых справок об отсутствии ковида

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД выявили факты предоставления фиктивных справок об отсутствии заболевания COVID-19.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, за денежное вознаграждение десять человек приобрели у 36-летней работницы медицинского учреждения справки о проведении лабораторного исследования на отсутствие коронавирусной инфекции без фактической сдачи необходимых анализов.

Денежные средства в размере 35 тысяч рублей женщина потратила по своему усмотрению.

Отделом дознания ОП «Левобережный» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части первой статьи 327 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Полицейские устанавливают круг лиц, купивших у жительницы Магнитки нелегальные справки.