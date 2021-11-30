30.11.2021
В Магнитогорске сотрудницу медучреждения поймали на выдаче липовых справок об отсутствии ковида
30.11.2021
«Ростелеком» устранил цифровое неравенство еще в одном населенном пункте Южного Урала
30.11.2021
Магнитогорский «Тыл-Фронту» вошел в число «Сокровищ России»
30.11.2021
90 единиц снегоуборочной техники готовы к работе на ЮУЖД в зимний период
30.11.2021
Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов
29.11.2021
В четырех городах Челябинской области установились НМУ
В Магнитогорске сотрудницу медучреждения поймали на выдаче липовых справок об отсутствии ковида
30.11.2021
Впервые за два месяца сократилось число южноуральцев, заболевших ковидом за сутки
29.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать людей без масок
29.11.2021
За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021