В Магнитогорске спасатели сняли повисшего вниз головой мужчину с трубы газопровода

В Магнитогорске (Челябинская область) спасатели сняли повисшего вниз головой мужчину с серьезным переломом ноги с трубы газопровода на уровне второго этажа.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники скорой, однако врачи смогли лишь частично облегчить страдания пострадавшего – вызволить из плена врачи магнитогорца не могли: правая нога горожанина 1988 года рождения, живущего на третьем этаже дома по улице Калмыкова, оказалась зажатой между фасадом дома и металлической трубой.

Как отмечают в поисково-спасательной службе Челябинской области, пострадавший, несмотря на серьезность перелома, находился в сознании, однако в силу специфичности своего состояния он не сумел ответить на простой вопрос: «Что произошло?».

Спасатели вызволили мужчину из ловушки при помощи альпинистского снаряжения. Деблокировав его ногу, спустили на землю и транспортировали в машину скорой помощи.