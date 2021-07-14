14.07.2021
Челябинские экоактивисты приглашают горожан на уборку на Голубом карьере
14.07.2021
В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок
14.07.2021
Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем
14.07.2021
В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом
14.07.2021
В Магнитогорске хранятся уникальные издания
14.07.2021
В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог
В Магнитогорске за неуплату алиментов судят отца девочки Киры, которую он хочет разлучить с любимым старшим братом
14.07.2021
Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем
14.07.2021
В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом
14.07.2021
В Магнитогорске хранятся уникальные издания
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021