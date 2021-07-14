В Магнитогорске за неуплату алиментов судят отца девочки Киры, которую он хочет разлучить с любимым старшим братом

В Орджоникидзевском районном суде города Магнитогорска Челябинской области в минувший понедельник, 12 июля, рассматривалось дело биологического отца семилетней Киры, который борется за свое право воспитывать дочь. Суд приговорил мужчину к 50 часам обязательных работ за неуплату алиментов на сына от первого брака. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказала адвокат обоих детей Юлия Тросиненко.

Кира является биологической дочерью Евгения Ионуша от второго брака. А от первого брака у мужчины есть сын, которому скоро исполнится 12 лет.

«Рассматривалось 12 июля административное дело о привлечении Ионуша Евгения к административной ответственности за неисполнение его обязанностей как отца по отношению к его старшему ребенку. На протяжении длительного периода времени он не выплачивает алименты», - рассказала Юлия Тросиненко.

За год, с мая прошлого года по май 2021 года, у Евгения накопилась задолженность более 120 тысяч. Оплачено было лишь 20 тысяч за весь год.

В связи с этим Евгения Ионуша привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ и приговорили к 50 часам обязательных работ.

Напомним, в Магнитогорске (Челябинская область) семилетняя Кира, у которой год назад умерла мать, хочет остаться со старшим братом – 21-летним Ярославом. Однако органы опеки хотят отдать ее отцу с неоднозначным прошлым и долгом по алиментам в полтора миллиона рублей.

Евгений Ионуш живет у сожительницы, привлекался к административной ответственности, не может подтвердить свой доход. Долг по алиментам первому ребенка у него достиг уже полутора миллионов рублей. Более того, мужчина, женившись на Татьяне Ионуш, взял ее фамилию. И какое-то время жил по двум паспортам.