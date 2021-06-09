В Магнитогорске девочку Киру хотят забрать у любимого старшего брата против ее воли и отправить в детдом

В Магнитогорске (Челябинская область) семилетнюю девочку Киру могут разлучить со горячо любимым старшим братом Ярославом и отправить в детдом.

На защиту семьи встали общественники – представители ОНФ заявили, что попросят о помощи уполномоченного по правам ребенка в регионе Евгении Майоровой.

Активисты Народного фронта написали, что сегодня, девятого июня, им стало известно о получении судебными приставами исполнительного листа на изъятие ребенка из семьи, в которой она сейчас проживает, и отправку ее в детский дом.

«Судя по всему, следующим этапом (после помещения в интернат) будет передача Киры Ионуш биологическому отцу, которого она не знает и с которым не хочет жить, - рассказали общественники. – Брат девочки, по всей видимости, проигрывает судебные процессы. Сейчас он ждет, что в любой момент к ним нагрянут приставы и заберут сестру. Однако ситуацию еще можно изменить. Мы просим Евгению Майорову оперативно подключиться к ситуации для защиты интересов несовершеннолетней».

Общественники подчеркивают: в жизни девочки может присутствовать близкий человек, готовый стать ее опекуном и имеющий для этого финансовые возможности (ее брат Ярослав). Решение передать ее в интернат или малознакомому мужчине лишь на основании биологического родства представляется активистам ОНФ опрометчивым и даже опасным.

Ранее Народный фронт уже подробно рассказывал историю девочки Киры, которая осталась без мамы (Татьяна Ионуш умерла год назад), а теперь может лишиться и права проживать с любимым братом.

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Когда Кира и Ярослав остались одни, молодой человек сразу выразил желание продолжать заботиться о сестре и написал заявление об установлении опеки над ребенком. Ответа не дождался и направил иск о лишении биологического отца Киры родительских прав. Ярослав был уверен, что ребенок мужчине не нужен, ведь он сам сообщил об этом на похоронах. Но через полгода молодой человек вдруг получил отказ в установлении опеки и сообщение о том, что сестру придется отдать на попечение биологическому отцу.

«Я полагаю, что опека заняла принципиальную позицию после того, как я отказался отдать Киру в интернат. Мне предлагали оформить пособие, а ребенка определить в специализированное учреждение. Я отказался и написал жалобу в генеральную прокуратуру РФ. С того момента опека, видимо, решила любой ценой передать Киру отцу - Евгению Цыбину (Ионушу), несмотря на то что его единственное преимущество – это их биологическое родство», – рассказал Ярослав Ионуш.

В ОНФ рассказали, что 21-летний парень работает в МЧС, получает приличную зарплату, в ведомстве на хорошем счету. Пока идут суды, Ярослав полностью обеспечивает Киру, занимается ее воспитанием. Планирует расширить жилплощадь и переехать в двухкомнатную квартиру.

Биологического отца Киры опеке пришлось поискать. По словам Ярослава Ионуша, мужчина не имеет в собственности жилья, проживает у сожительницы, не может подтвердить свой доход, не раз привлекался к административной ответственности, не участвует в содержании Киры, злостно уклоняется от уплаты алиментов. Долг только по одному ребенку (от первого брака) Евгения Цыбина (Ионуш) составляет около полутора миллионов рублей, исходя из документов, предоставленных общественникам Ярославом.

Также брат Киры рассказал, что в различных документах по истории его сестры Евгений фигурирует под разными фамилиями. Женившись на Татьяне Ионуш, Евгений Цыбин взял фамилию супруги.

«А дальше он продолжил жизнь под двумя именами. Когда ситуация касалась его правонарушений, он предоставлял в полиции один паспорт. Когда речь шла о бытовых вопросах, пользовался вторым именем. Получается, что мы говорим о двух разных персонажах в одном лице – один кристально чист перед законом, другому светит уголовное дело, и он, возможно, пытается избежать его, установив опеку, чтобы списать долг по алиментам», – предполагает крестный отец Киры Владимир.

Владимир полагает, что эти факты и доля Киры в недвижимости – единственные две причины, по которым отец, избегавший ребенка семь лет, вдруг воспылал к ней любовью и захотел забрать к себе. В настоящее время Евгений Цыбин (Ионуш) уже получает пособие по утрате кормильца на ребенка. Содержит же Киру Ярослав.

Юрист Ярослава, которая отстаивает права брата на установление опеки, Юлия Тростненко считает, что маленькая семейная драма вскрыла огромный клубок нарушений со стороны властей и ведомств Магнитогорска, который, по ее мнению, теперь пытаются всеми силами скрыть от общественности и федеральных структур.

«Опека нарушила закон, не оформив временное опекунство в трехдневный срок после смерти матери Киры и не начав своевременно поиски отца. Запрошенные документы Ярославу предоставили задним числом. Дознаватель, занимавшийся административным делом Евгения Цыбина (Ионуша), не сделал запрос в паспортный стол и приобщил к делу копию недействительного паспорта. Администрация Магнитогорска, по моему мнению, пытается прикрыть свое управление образования и, соответственно, службу опеки. Полагаю, что может иметь место определенный сговор. Поэтому все поручения о проверке, которые спускаются на муниципальный или региональный уровень, как я предполагаю, глушатся здесь на месте», – сообщила Юлия Тростненко.

Жертвой же попыток взрослых людей прикрыть свои нарушения станет ребенок, полагает юрист. По словам Ярослава Ионуша, отдавать Киру отцу просто опасно: когда Татьяна Ионуш была на седьмом месяце беременности, Евгений (по рассказам Ярослава) ударил ее в живот, что вызвало преждевременные роды. Вернувшись с ребенком из роддома, женщина выставила супруга за дверь. С того момента он никак не участвовал в их жизни, в том числе финансово. В его биографии, согласно документам, также имеется как минимум одна попытка совершения суицида.

Ярослав и крестный Киры Владимир стучатся во все инстанции. Юристы говорят, что над интересами родителей всегда превалируют интересы ребенка, и судебной практике известны случаи, когда в спорах побеждает человек, который не является родителем, но способен обеспечить надлежащее воспитание, обеспечение и психологический комфорт несовершеннолетнему. Но в истории Киры Ионуш ответственные лица будто принципиально не желают рассматривать другие варианты разрешения конфликта, и все заканчивается, когда очередное поручение о проверке спускается на уровень города.

Чтобы узнать мнение самой девочки, эксперты ОНФ попросили Киру нарисовать семью, в которой она хочет жить.