В Магнитогорске жильцов дома эвакуировали из-за обрушения

Оперативному дежурному Магнитогорского поисково-спасательного отряда (Челябинская область) вечером выходного дня поступило сообщение об обрушении части конструкции жилого дома по улице Чкалова.

На место происшествия прибыли спасатели областной ПСС, ПЧ-21 и начальник управления гражданской защиты населения администрации Магнитогорска.

Как сообщили в поисково-спасательной службе регионе, проведенный осмотр показал, что обрушилась верхняя кирпичная часть вентиляционной шахты. К счастью, никто из жильцов и прохожих от падения обломков не пострадал.

К транспортировке кирпича и обломков строительных конструкций с наклонной крыши был привлечен автоподъемник. Спасатели расчистили крышу и подход к подъезду. При помощи бензопилы убрали поврежденное дерево, угрожающе нависшее перед входом.

На время проведения работ жильцы подъезда были эвакуированы. Вернуться в квартиры им разрешили лишь после тщательного осмотра стен дома, который показал отсутствие трещин и видимых признаков разрушений.