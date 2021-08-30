30.08.2021
Ущерб в 130 миллионов: южноуралец, совершавший разбойные нападения, 23 года скрывался от полиции
30.08.2021
В Магнитогорске жильцов дома эвакуировали из-за обрушения
30.08.2021
«Жить в цвете»: в Миассе художники украсили десять шкафов связи «Ростелекома»
30.08.2021
Ветераны Еткульского района подвели итоги работы и избрали новый состав Совета ветеранов и его президиум
30.08.2021
В Челябинске в честь дня рождения города откроют Аллею первоклассников
30.08.2021
Полиция Челябинска продолжает рейды на Кировке
В Магнитогорске жильцов дома эвакуировали из-за обрушения
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021