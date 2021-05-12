В Нагайбакском районе в аварии погиб ребенок

В Нагайбакском районе (Челябинская область) 11 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие, обернувшееся трагедией. Одиннадцатилетний мальчик скончался в больнице.

Авария произошла на втором километре автодороги Заречное - Балканы на территории Нагайбакского района,

«Водитель автомобиля ВАЗ-21134, по предварительной информации, не справился с управление совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия несовершеннолетний пассажир 11-летний подросток от полученных травм скончался в медицинском учреждении»,- сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Мать ребенка доставлена в больницу. Известно, что за рулем был отец мальчика.