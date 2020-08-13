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В отношении юной автоледи, по вине которой погиб инспектор ГИБДД, возбуждено уголовное дело

Происшествия
Сегодня, 13:15
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Автор: 
Инна Шемаева

В отношении 19-летней жительницы Челябинска, которая сбила инспектора мотовзвода ГИБДД сотрудники полиции Челябинска возбудили уголовное дело. Расследование трагедии продолжается.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке, уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса Российской федерации - «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Девушке грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что авария со смертельным исходом произошла 12 августа в 23:15 на улице Линейная, 64 (Чурилово). 19-летняя автоледи не выбрала безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, совершила столкновение с движущимся впереди патрульным мотоциклом под управлением инспектора ДПС. От полученных травм он скончался на месте.

Погибшему полицейскому было 40 лет.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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