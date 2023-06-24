В парке имени Гагарина во время движения открылась кабинка колеса обозрения

В парке имени Гагарина в Челябинске сегодня, 24 июня, во время движения колеса обозрения открылась дверь одной из кабинок, которая, к счастью, была пустой.

Чтобы не допустить разбития стекла и попадания его в другие кабинки, было принято решение остановить колесо, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С помощью МЧС было эвакуировано 13 человек.

В настоящий момент техники осматривают колесо обозрения, в ближайшее время оно возобновит работу.