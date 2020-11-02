ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Пластовском районе совершено вооруженное нападение на егеря

Происшествия
Сегодня, 15:22
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

В Пластовском районе Челябинской области в минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенья, было совершено вооруженное нападение на егеря охотхозяйства «Кумлякское».

Во время патрулирования территории егерь увидел автомобиль с включенными фарами, освещавшими лесной массив. До того как остановиться, машина медленно проехала несколько километров, потом развернулась и вернулась к исходной точке. Поведение водителя егерю показалось подозрительным – подобным образом себя ведут браконьеры, прозванные «трассовиками» за то, что выслеживают добычу с трассы.

Такие нарушители закона высматривают животное из окон своих транспортных средств. Если повезет – убивают, затем проезжают вперед, потом возвращаются на место преступления, чтобы забрать добычу. Егерь посчитал, что в данном случае также мог иметь место факт браконьерства.

Чтобы прояснить ситуацию, мужчина вышел из своей машины для беседы с водителем подозрительного автомобиля, однако тот сначала отъехал на небольшое расстояние, а затем ударил по газам и сбил егеря, после чего умчался на большой скорости. Нарушитель был не один, однако кто именно сидел в салоне, разглядеть не удалось из-за тонировки.

Позднее сбивший егеря автомобилист вернулся для разговора с пострадавшим - вместе с группой поддержки (всего приехало с десяток человек). Злоумышленник пытался уговорить работника охотхозяйства не писать заявление в полицию о наезде. Егерь на его уговоры не поддался. Как результат - был избит.

Вторым пострадавшим является житель деревни Михайловка по имени Борис, у дома которого история с наездом на егеря получила свое продолжение. Борис рассказал агентству «Урал-пресс-информ», как все это происходило.

По его словам, ночные гости заявились с травматическими пистолетами и устроили стрельбу по людям. Благо, ни в кого не попали (отметины от пуль остались на заборе). Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия (к тому времени злоумышленники уже скрылись), провели осмотр территории, на которой развернулись «боевые» действия, собрали гильзы от оружия, взяли у присутствующих показания, зафиксировали побои.

Интересно, что егерь и водитель, сначала совершивший на него наезд, а потом вместе с вооруженной компанией приехавший в Михайловку, чтобы вынудить не писать заявление, давно знакомы. Живут они в соседних деревнях, учились в одной школе.

Когда автомобилист решил сбить работника охотхозяйства, он знал, кто перед ним находится. Вывод напрашивается один: злоумышленнику было что скрывать.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Происшествия
04.08.20 16:42
В нацпарке «Зигальга» браконьеры убили лосиху с трехмесячным лосенком
Происшествия
20.04.20 14:14
В Челябинской области набирает обороты борьба с запрещенными жаберными сетями
Происшествия
05.02.20 16:32
Охотились квартетом
Полицейские нашли браконьеров, которые установили капкан на зверя
Происшествия
05.02.20 10:20
В Челябинской области спасли попавшую в ловушку браконьеров лосиху
Сегодня, 10:24
В Челябинске водитель трамвая спас пассажиров в ДТП с фурой
31.10.20 15:44
По факту взрыва кислородной станции в Челябинске возбуждено уголовное дело
31.10.20 15:35
Алексей Текслер: При транспортировке из ГКБ-2 никто из пациентов не погиб
31.10.20 13:52
Губернатор объявил режим ЧС по ситуации с взрывом в горбольнице №2
31.10.20 13:44
Алексей Текслер поручил провести тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры
31.10.20 12:33
В горбольнице №2 взорвалась кислородная станция, пациентов эвакуировали
30.10.20 19:46
В Озерске вынесли приговор экс-сотруднице полиции, укравшей деньги у потерпевшего
30.10.20 19:42
В селе Уйское утонула восьмилетняя девочка
30.10.20 17:17
В Челябинске сотрудники службы безопасности банка предотвратили хищение одного миллиона рублей
30.10.20 15:59
В Челябинске возбуждено уголовное дело после падения дерева на маленькую девочку
Среда обитания
Сегодня, 10:30
«Бор, который мы теряем»
В Челябинске прошел пятый митинг за сохранение Городского бора
Общество
Сегодня, 14:14
Челябинцы в соцсетях подвергли критике результат благоустройства набережной Смолино
Новости
Сегодня, 15:08
Происшествия
Юную автоледи из Челябинска, по вине которой погиб инспектор мотовзвода ГИБДД, отправили в колонию
Сегодня, 14:28
Среда обитания
Жителям Челябинска раздали 20 тысяч саженцев
Сегодня, 13:59
Федерация
Курс Евро побил рекорд 2014 года
Сегодня, 13:37
Общество
Борцы за возвращение роддома в Златоусте не оставили попыток провести митинг
Сегодня, 12:54
Общество
Из-за угрозы распространения «ковида» в Челябинске закрыли парикмахерскую
Материалы рубрики
Сегодня, 15:08
Происшествия
Юную автоледи из Челябинска, по вине которой погиб инспектор мотовзвода ГИБДД, отправили в колонию
Сегодня, 12:02
Происшествия
Подельника Тефтелева вернули в СИЗО
Сегодня, 11:32
Происшествия
В Каслинском районе перевернулась лодка с рыбаками
31.10.20 15:44
Происшествия
По факту взрыва кислородной станции в Челябинске возбуждено уголовное дело
31.10.20 15:35
Происшествия
Алексей Текслер: При транспортировке из ГКБ-2 никто из пациентов не погиб
Теги
браконьеры
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика