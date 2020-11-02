В Пластовском районе совершено вооруженное нападение на егеря

В Пластовском районе Челябинской области в минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенья, было совершено вооруженное нападение на егеря охотхозяйства «Кумлякское».

Во время патрулирования территории егерь увидел автомобиль с включенными фарами, освещавшими лесной массив. До того как остановиться, машина медленно проехала несколько километров, потом развернулась и вернулась к исходной точке. Поведение водителя егерю показалось подозрительным – подобным образом себя ведут браконьеры, прозванные «трассовиками» за то, что выслеживают добычу с трассы.

Такие нарушители закона высматривают животное из окон своих транспортных средств. Если повезет – убивают, затем проезжают вперед, потом возвращаются на место преступления, чтобы забрать добычу. Егерь посчитал, что в данном случае также мог иметь место факт браконьерства.

Чтобы прояснить ситуацию, мужчина вышел из своей машины для беседы с водителем подозрительного автомобиля, однако тот сначала отъехал на небольшое расстояние, а затем ударил по газам и сбил егеря, после чего умчался на большой скорости. Нарушитель был не один, однако кто именно сидел в салоне, разглядеть не удалось из-за тонировки.

Позднее сбивший егеря автомобилист вернулся для разговора с пострадавшим - вместе с группой поддержки (всего приехало с десяток человек). Злоумышленник пытался уговорить работника охотхозяйства не писать заявление в полицию о наезде. Егерь на его уговоры не поддался. Как результат - был избит.

Вторым пострадавшим является житель деревни Михайловка по имени Борис, у дома которого история с наездом на егеря получила свое продолжение. Борис рассказал агентству «Урал-пресс-информ», как все это происходило.

По его словам, ночные гости заявились с травматическими пистолетами и устроили стрельбу по людям. Благо, ни в кого не попали (отметины от пуль остались на заборе). Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия (к тому времени злоумышленники уже скрылись), провели осмотр территории, на которой развернулись «боевые» действия, собрали гильзы от оружия, взяли у присутствующих показания, зафиксировали побои.

Интересно, что егерь и водитель, сначала совершивший на него наезд, а потом вместе с вооруженной компанией приехавший в Михайловку, чтобы вынудить не писать заявление, давно знакомы. Живут они в соседних деревнях, учились в одной школе.

Когда автомобилист решил сбить работника охотхозяйства, он знал, кто перед ним находится. Вывод напрашивается один: злоумышленнику было что скрывать.