В ряде регионов вновь прозвучала фейковая информация о воздушной тревоге

Во вторник, 28 февраля, в ряде регионов России вновь прозвучала фейковая информация об «объявлении воздушной тревоги». МЧС сообщает, что эта информация не соответствует действительности и появилась в результате хакерской атаки.

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, - сообщается в Telegram-канале МЧС России. - Данная информация является ложной и не соответствует действительности».

Как сообщает оперштаб Белгородской области, сегодня утром вещание нескольких радиостанций взломали предположительно со стороны сопредельного государства. В звуковом сообщении уточняется, что в Белгороде объявлена воздушная тревога и просят граждан спуститься в укрытия.

Сообщения прозвучали и в Воронежской области. «Утром 28 февраля на одной из радиостанций, вещающей на территории Воронежской области - Europa+, прошло сообщение о якобы объявленной «тревоге» и рекомендации “проследовать в укрытие”, - сообщает Telegram-канал правительства региона. - Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности».

В штабе призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

Напомним, это не первый случай хакерской атаки на российские СМИ. Почти неделю назад, 22 февраля, в результате взлома серверов в эфире некоторых радиостанций прозвучало ложное сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.