В школах Челябинской области усилят меры безопасности после трагедии в Казани

Во всех школах Челябинской области усилят меры безопасности и пропускной режим в связи с трагедией, произошедшей в гимназии Казани 11 мая.

Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер региональному министерству образования и директорам школ в рамках совещания с представителями муниципалитетов.

«Коллеги, я даю поручение всем директорам школ, министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим», - распорядился Алексей Текслер.

Губернатор рассказал, что сегодня был проведен оперативный штаб с участием представителей силовых структур.

«Договорились с Росгвардией, которая у нас в основном осуществляет охрану в школах, усилить меры безопасности и пропускной режим, - рассказал Алексей Текслер. - Также коллеги из органов МВД, ФСБ проводят дополнительные профилактические мероприятия».

Также глава региона отметил, что необходимо усилить профилактическую работу в школах.

«Важно, чтобы проводилась постоянная работа в школах. Ничего нигде нельзя утаивать, никакую информацию. Учителя, директора, школьники должны общаться друг с другом, - отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что обо всех подозрительных моментах обязательно нужно сообщать в правоохранительные органы. «В прошлом году предупредили ряд случаев, и это было сделано по информации, которая шла из школ, от самих учеников и учителей», – добавил Алексей Текслер.

В настоящий момент в крупных южноуральских школах работают заместители директора по безопасности, которые отвечают за своевременное информирование правоохранительных органов о конфликтных и опасных ситуациях в общеобразовательных учреждениях.

Напомним, 11 мая 2021 года произошла стрельба в гимназии №175 Казани, в результате чего погибли восемь человек, в том числе семеро школьников и один взрослый. Еще 21 человек пострадал и госпитализирован. В среду, 12 мая, в Татарстане объявлено днем траура. Также сегодня во вторую смену и завтра отменены занятия во всех казанских школах.

Свои соболезнования родным и близким погибших в казанской школе выразил президент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.