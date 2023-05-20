В Сосновском районе грузовик сбил трактор

В Сосновском районе Челябинской области сегодня утром, 20 мая, грузовик сбил трактор на 38-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу».

За рулем автомобиля «Мерседес Бенц» с полуприцепом находился мужчина 1974 года рождения. По предварительным данным, он не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с попутно двигавшимся по дороге трактором «Беларус» под управлением мужчины 1963 года рождения.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП тракторист получил телесные повреждения, ему оказали разовую помощь.