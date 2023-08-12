В Сосновском районе по вине водителя иномарки погиб мотоциклист

В Сосновском районе (Челябинская область) в столкновении с иномаркой получил смертельные травмы мотоциклист 1988 года рождения, скончавшийся при транспортировке в больницу.

ДТП произошло днем 11 августа на 42-м километре автодороги «Западный обход Челябинска», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водитель 1950 года рождения на «Хонде Цивик», выезжая с прилегающей территории (с левым поворотом), не убедился в безопасности маневра и въехал в двигавшийся слева по главной дороге мотоцикл «Bajaj Pulsar 200». Для молодого мотоциклиста это столкновение оказалось смертельным.