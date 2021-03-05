В Троицке грузовик задавил женщину

В Троицке (Челябинская область) водитель грузовика, сдавая назад, задавил 72-летнюю женщину. Она скончалась.
Трагедия произошла на улице Советской.
«На придомовой территории дома 64 «А» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя грузовым автомобилем Хино, по предварительной информации, осуществляя движение задним ходом, не убедился в безопасности манёвра, совершил наезд на пешехода –женщину 72 лет», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
Это смертельное ДТП попало на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что пенсионерка идет в магазин. Обходит грузовик, в это время он начинает движение задним ходом. Ей на помощь прибегают прохожие, которые и вызывают скорую помощь.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм скончалась при транспортировки в медицинское учреждение.