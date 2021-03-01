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В Усть-Катаве в столкновении маршрутки и грузовика травмы получили девять человек

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В Усть-Катаве в столкновении маршрутки и грузовика травмы получили девять человек

В Усть-Катаве (Челябинская область) столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль. Девять человек пострадали, их них четверо – это дети. По факту ДТП с участием муниципального транспорта прокуратура региона начала проверку.

Авария произошла сегодня, первого марта, на третьем километре автодороги Усть-Катав-Орловка.

«Водитель, управляя пассажирским автобусом, двигаясь по маршруту «Усть-Катав - Катав-Ивановск», по предварительной информации, в условиях снегопада не учел состояние погодных условий, не выбрал безопасную скорость движения, двигаясь на спуске, не справился с управлением, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Вольво с полуприцепом», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП пострадали девять пассажиров. Они госпитализированы в больницу с различными травмами.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям участников дорожного движения, а также действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание автомобильной дороги.

Кроме того, по факту ДТП проверка проводится и в отделе полиции Усть-Катава.