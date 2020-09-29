В Златоусте задержан насильник, который с ножом напал на беззащитную женщину

Полицейские Златоуста (Челябинская область) задержали неоднократно судимого местного жителя, который с ножом напал на женщину и изнасиловал ее. Мужчина заключен под стражу.

Преступление было совершено в ночь на 24 сентября в третьем микрорайоне города в районе проспекта Гагарина. Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах, женщина возвращалась домой после смены. Угрожая ножом, мужчина напал на нее и изнасиловал.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий, а также данных экспертных исследований, была установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Он был задержан сотрудниками полиции», - сообщил старший следователь следственного отдела по Златоусту Артем Суханов.

Насильником оказался ранее судимый, в том числе за убийство, местный житель. Кроме того, у него есть неснятые и непогашенные судимости. Из мест лишения свободы он вышел не так давно.

Возбуждены уголовные дела по пункту «б» части второй статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Изнасилование», соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам», а также пункту «б» части второй статьи 132 – «Насильственные действия сексуального характера».

«Следователь вышел в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Оно было удовлетворено», - добавил Артем Суханов.

Расследование уголовного дела продолжается. Также проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.