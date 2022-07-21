Виталий Безруков: Обвинение не поддерживаю, надеюсь, прокуратура разберется

Бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, не согласен с предъявленным ему обвинением и надеется, что прокуратура, куда направлено уголовное дело в отношении него, разберется в ситуации. Супруга Безрукова уверена, что дело, по сути, просто сфабриковано, а их семью продолжает «кошмарить» УБЭП.

Как рассказал корреспонденту агентству «Урал-пресс-информ» Виталий Безруков, на данный момент он со своими защитниками завершил ознакомление с материалами уголовного дела.

«Сейчас оно будет передаваться в прокуратуру, где обвинение либо поддержат, либо нет. Надеемся, что в надзорном ведомстве подробно вникнут в дело и как следуют разберутся в нем. Полностью не поддерживаем обвинение. Я бы с большим удовольствием прокомментировал дело со всеми деталями, выгодоприобретателями, рассказал бы все как есть, обо всех нарушениях, но меня и моих защитников ограничили подпиской о неразглашении», - отметил Виталий Безруков.

Ситуацию прокомментировала и супруга бывшего замминистра Диана Безрукова: «Дело абсолютно незаконное, там нет ни состава, ни доказательной базы, вообще ничего, если в нем детально разобраться, и я могу об этом говорить со стопроцентной уверенностью, так как сама с экологическим образованием и бывший работник регионального министерства экологии. Такие мероприятия - выезды с пресс-турами и освещением работы - проводились и ранее, и главный вопрос, который я бы хотела задать следователю: «Почему ранее не возбуждали уголовных дел?». Тем более и смога было значительно больше, и реальное бездействие. Я буду смело говорить о том, что с уходом Виталия ситуация начинает ухудшаться, в частности, из-за одного из предприятий».

Диана Безрукова также заявила, что ни для кого не секрет, что Виталий Безруков сильно мешал многим, и один из олигархов просто сделал все, чтобы убрать его.

«Даже сейчас, несмотря на то, что все завершилось, нас продолжает «кошмарить» УБЭП. Непонятно, на каких основаниях они являются домой, караулят по улицам, доказательств в виде фотографий набралось уже предостаточно. Причем, УБЭП на такой «диалог» выходит только со мной, с целью психологического давления, потому как законные основания проводить свои мероприятия у них отсутствуют. Также один из руководителей УБЭП дружит с этим олигархом. Надеюсь, что начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков даст оценку своим сотрудникам и их действиям. Через наших знакомых постоянно приходят просьбы сознаться в том, чего Виталий не делал, чтобы все завершить, или же наоборот обещают, что дальше будет хуже, если он не наговорит на конкретных людей. Все эти провокации со стороны правоохранительных органов вызывают уже истерический смех. Я очень надеюсь, что прокурор области Карен Габриелян возьмет на контроль это дело, внимательно изучит, и его сотрудники не ограничатся отписками в стиле «нарушений нет», когда они действительно есть, в том числе процессуальные, и само дело вызывает лишь недоумение, так как кроме личных догадок следователя и УБЭПа там нет ничего», - рассказала Диана Безрукова.

Напомним, по версии следствия, Виталий Безруков, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров.

Ранее в общении с корреспондентом «Урал-пресс-информ» Виталий Безруков, отвечая на вопрос о предъявленном обвинении, утверждал, что не предупреждал представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров. В этот день был запланирован выезд СМИ на предприятие, и необходимо было аккредитовать журналистов.