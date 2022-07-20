Дело Безрукова направлено в прокуратуру

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, Виталий Безруков, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, Виталий Безруков был задержан 20 июля 2021 года. Тогда обвинений ему предъявлено не было – после допроса замминистра отпустили домой, и уже на следующий день, 21-го июля, он вышел на работу. Проработав в министерстве экологии региона несколько месяцев после этих событий, Виталий Безруков попросил губернатора Челябинской области Алексей Текслера освободить его от занимаемой должности и в начале ноября прошлого года покинул пост замминистра.

В июне текущего года Центральный районный суд Челябинска избрал Виталию Безрукову меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассмотрев соответствующее ходатайство следователя. Данное решение суд принял седьмого июня.

Отметим, во время следствия Виталий Безруков заявлял, что за время деятельности по защите окружающей среды ему поступали угрозы, его подвергали критике, на него оказывали давление путем создания заказных материалов.