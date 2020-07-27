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Водитель Лексуса рассказал, как сбил насмерть пешехода в Челябинске

Фото: 
ГИБДД
Происшествия
Сегодня, 15:50
Автор: 
Инна Шемаева

Водитель Лексуса, который сбил пешехода в Челябинске, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, мужчина бежал через дорогу, «как олень», а он сделал все возможное, чтобы избежать столкновения.

ГИБДД Челябинска распространило видео с показаниями водителя Лексуса, который сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Я ехал посередине дороги, мужчина выбежал и начал перебегать дорогу. Я подумал сначала поехать прямо, но потом стал максимально приживаться к правой стороне. Мужчина бежал, как олень, даже голову не поворачивал. Я сделал все, что смог», - сообщил водитель.

Я думал ехать прямо, но он бежал, я стал уходить в сторону, но он даже голову не поворачивал, просто бежал прямо, как олень. Я прижался к бордюру, у меня даже оторвало заднее колесо, все, что мог, я сделал», — рассказал водитель.

Напомним, авария со смертельным исходом произошла утром 27 июля на улице Университетская Набережная 59.

«Водитель, управляя автомобилем Лексус GX300 совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне установленном для перехода месте слева направо по ходу движения автомобиля, с последующим наездом на препятствие (бордюрный камень) не повредив его. В результате происшествия пешеход скончался на месте происшествия», - добавила инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Наталья Гриценко.

Напомним, сотрудниками Госавтоинспекции города Челябинска с начала текущего года выявлено и привлечено к административной ответственности более 4200 водителей которые нарушили правила проезда пешеходных переходов и более 2100 пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте, либо на запрещающий сигнал светофора.

За шесть месяцев 2020 года на дорогах Челябинска совершено 218 наездов на пешеходов, 110 из них произошли в зоне действия пешеходных переходов. В результате этих происшествий 4 человека погибли и 219 получили ранения различной степени тяжести.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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