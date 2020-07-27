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В Челябинске насмерть сбили пешехода

Происшествия
Сегодня, 11:54
Автор: 
Инна Шемаева

На северо-западе иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

Трагедия произошла утром 27 июля на на улице Университетская набережная в районе жилого комплекса «Академ Riverside». Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» один из водителей, который проезжал мимо, мужчина лежал на проезжей части и был уже мертв. На месте было несколько машин скорой помощи и ГИБДД.

Уже установлено, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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