В Челябинске насмерть сбили пешехода

На северо-западе иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

Трагедия произошла утром 27 июля на на улице Университетская набережная в районе жилого комплекса «Академ Riverside». Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» один из водителей, который проезжал мимо, мужчина лежал на проезжей части и был уже мертв. На месте было несколько машин скорой помощи и ГИБДД.

Уже установлено, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.