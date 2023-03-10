Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка после падения на него льда с крыши ФОКа в Фершемпенуазе

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования 12-летнего ребенка наледью, упавшей с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района.

Трагедия произошла в вечернее время 10 марта 2023 года. Глыба льда упала с крыши здания сельского ФОКа прямо на 10-летнего мальчика (по данным других источников ребенку 12 лет). В результате ребенок получил серьезные травмы и скончался.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», - сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователи устанавливают лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта.