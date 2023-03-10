В селе Фершампенуаз на территории ФОКа погиб 12-летний ребенок

В селе Фершампенуаз Нагайбакского района (Челябинская область) погиб 12-летний школьник на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». На ребенка упал кусок льда с крыши ФОКа.

О гибели ребенка рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем телеграм-канале. «По предварительной версии следствия, причина – в наледи, которая сошла со стены ФОКа «Олимп». К сожалению, медики районной больницы не смогли ничем помочь мальчику», - отметила Ирина Гехт.

Расследованием причин трагедии занимаются правоохранительные органы, СК РФ.

Прокуратура Нагайбакского района проводит проверку по факту падения льда с крыши ФОКа на ребенка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В результате полученных травм мальчик скончался. Следственными органами проводится доследственная проверка по факту получения несовершеннолетним смертельных травм.

Кроме того, районная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в части принятия руководством учреждения мер, направленных на надлежащее содержание здания.

Областные власти также намерены оперативно разобраться в ситуации, чтобы не допустить возможных повторений в других муниципалитетах региона. «Дети не должны становиться жертвами в ситуациях, которые мы, взрослые, могли бы предотвратить», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Ирина Гехт выразила искренние соболезнования семье погибшего школьника и пообещала, что семье погибшего мальчика будет оказана вся необходимая помощь.

Районные власти пока не комментируют ситуацию.