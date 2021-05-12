Южноуралец незаконно застрелил девять косуль

В Каслинском районе Челябинской области мужчина пойдет под суд за убийство косуль. Сумма ущерба составила 360 тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Следствием установлено, что в период с 20 по 27 января 2021 года обвиняемый, находясь на территории Каслинского района вблизи деревни Аллаки и деревни Красный Партизан, не имея специального разрешения на охоту, не имея разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, в запрещенный для охоты период года произвел отстрел 9 особей косули сибирской, после чего вывез к месту своего проживания в деревне Аллаки, где произвел их переработку», - рассказала Мамаева.

Ущерб минэкологии области составил 360 тысяч рублей. Мужчина полностью признал вину в содеянном, но ущерб не возместил.

В отношении южноуральца возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

Прокурор города направил иск о возмещении ущерба. Уголовное дело направили в Каслинский суд.