12.05.2021
Южноуралец незаконно застрелил девять косуль
12.05.2021
В Трехгорном после вмешательства прокуратуры вывезли мусор из дворов
12.05.2021
В Копейске накрыт наркопритон
12.05.2021
Володин заявил о намерении разработать механизмы по ограничению использования пальмового масла
12.05.2021
Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
12.05.2021
В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра
Южноуралец незаконно застрелил девять косуль
12.05.2021
В Трехгорном после вмешательства прокуратуры вывезли мусор из дворов
12.05.2021
В Копейске девочка получила травму глаза на сломанной детской площадке
29.04.2021
В Златоусте будут судить бизнесмена, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса
27.04.2021
Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-мэра Тефтелева
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021