За взятку челябинскому таможеннику осудили предпринимателя из Казахстана

За дачу взятки челябинскому таможеннику осудили гражданина республики Казахстан. Он был задержан с поличным.

Пытаясь «решить проблему на месте», владелец немаркированных шин предложил взятку в сумме 180 тысяч рублей начальнику отдела Челябинской таможни за пропуск транспортного средства на территорию России.

Напомним, в марте 2021 года мобильная группа Челябинской таможни пресекла попытку ввоза на территорию России десяти тонн новых автомобильных шин производства Украины, Словакии и КНР. На товаре отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации.

«Транспортное средство, перевозящее 946 шин для легковых автомобилей из Казахстана в Россию, остановили в Троицком районе Челябинской области. Во время таможенного досмотра сотрудники Челябинской таможни выявили отсутствие на товаре обязательной маркировки. Стоимость груза составила 2,4 миллиона рублей», – сообщил пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

О готовящемся преступлении таможенник сообщил в отдел по противодействию коррупции Челябинской таможни. При передаче части суммы злоумышленника задержали.

Курчатовский районный суд Челябинска признал 64-летнего гражданина республики Казахстан виновным в совершении преступления – дача взятки в крупном размере. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1,3 миллиона рублей.