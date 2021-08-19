19.08.2021
За годы участия в субботнике на Аргази активисты ОНФ достали со дна больше тысячи сетей
19.08.2021
За взятку челябинскому таможеннику осудили предпринимателя из Казахстана
19.08.2021
Ветеран уголовно-исполнительной системы Челябинской области написал и издал книгу об Атлянской колонии
19.08.2021
Двадцать южноуральских аграриев получат гранты на развитие фермерского дела
19.08.2021
В Челябинск охранник торгового комплекса ударил посетительницу по лицу
19.08.2021
Челябинские полицейские задержали пьяную молодежь за «избиение» скульптуры лакея на Кировке
За взятку челябинскому таможеннику осудили предпринимателя из Казахстана
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021