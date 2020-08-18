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Жительница Увельского района убила котенка на глазах маленького ребенка

Происшествия
Сегодня, 11:40
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Автор: 
Инна Шемаева

В Увельском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы по факту жестокого обращения с животными. Она убила двухмесячного котенка на глазах ребенка.

Полицейские установили, что женщина пришла в гости к потерпевшей. В ходе конфликта с хозяйкой квартиры подозреваемая в присутствии малолетнего ребенка причинила 2-месячному коту травмы, от которых животное скончалось.

Как сообщили в региональном полицейском главке, по данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Жестокое обращение с животными». Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

За последние два месяца это уже третий случай убийства животных в Челябинской области. 27 июня в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Она мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка. Возбуждено уголовное дело.

Затем шокирующая история произошла десятого августа в одном из дворов по улице Островского. Мужчина накинул удавку на собаку и задушил ее. Все происходило на глазах детей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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