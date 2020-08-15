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Полицейские Челябинска задержали мужчину, убившего собаку на глазах детей

Происшествия
Сегодня, 16:07
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Автор: 
Инна Шемаева

В полиции Челябинска проводится проверка по факту убийства собаки во дворе жилого дома. Живодер стражами порядка задержан и дает показания.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску, в отделе полиции «Курчатовский» по данному факту сейчас проводится проверка.

Мужчина, причастный к убийству собаки, установлен. Это ранее не судимый 44-летний местный житель.

Напомним, шокирующая история произошла десятого августа в одном из дворов по улице Островского. Мужчина накинул удавку на собаку и задушил ее. Все происходило на глазах детей.

Известно, что он заявил, что пошел на такой поступок, потому что пес укусил его ребенка. Стражами порядка также был установлен хозяин собаки, который потерял ее еще в конце июля.

За последние два месяца это уже второй случай убийства собак в столице Южного Урала. Напомним, 27 июня, в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Она мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращении с животными», согласно которой виновный может быть оштрафован на крупную сумму, приговорен к обязательным или исправительным работам, может быть ограничен в свободе, а также - получить реальный срок и сесть за решетку.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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