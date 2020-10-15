Жительница Златоуста дала отпор аферистам, которые представлялись сотрудниками ФСБ

В Златоусте (Челябинская область) аферисты, представляясь сотрудниками ФСБ, пытались заставить женщину перевести им деньги. Несмотря на многочисленные телефонные атаки мошенников, а звонков было более 20, она не поддалась на их уловки и сохранила все свои сбережения.

В полиции потерпевшая рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка «Северный морской путь». Она ответила ему, что будет разговаривать, только в том случае, если ей позвонят с номера банка. В это время сама посмотрела какой номер у ее банка. Через какое-то время женщине снова позвонили, теперь уже с якобы официального номера.

«Звонивший сообщил, что была атака на ячейку Центрального банка, и что все данные переданы в ФСБ, в последующем ей будут звонить сотрудники. Только после этого женщина доверилась, поверила, что помогает стражам порядка и сообщила, что у нее есть счет и банковская карта, точную сумму не стала обозначать. Ее стали убеждать потерпевшую с разных номеров оказать помощь в установлении личности мошенника и подписать согласие на сотрудничество», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

После этого позвонил якобы сотрудник банка, который попросил скачать программу удаленного доступа на телефон. Именно в этот время ей позвонил действительно представитель банка и спросил у потерпевшей переводит ли она деньги. Отключившись потерпевшая заметила неизвестный ей ранее значок на экране телефона (личный кабинет и удаленный доступ к нему), но, так как она сама не создавала ранее личный кабинет, то засомневалась и сразу же набрала горячую линию банка. По телефону она заблокировала свой счет, мобильный банк, удалила все записи из телефона.

«Женщина видела, что были попытки списания с ее счета денежных средств различными суммами, но мошенники опоздали. Хочется сказать, что в редких случаях, но банки действительно видя списание крупной суммы денежных средств, вмешиваются в процесс и даже блокируют», - добавила Ольга Аристова.

Это далеко не первый случай, когда аферисты представляются чиновниками, сотрудниками МЧС или полиции, а также высокопоставленными лицами.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинской области активизировались мошенники, которые рассылают письма в различные организации от лица правительства региона с просьбой оказать финансовое содействие в реализации тех или иных социальных инициатив или программ.

Мошенники не ограничиваются только рассылкой писем, они еще и обзванивают адресатов.

Напомним, в январе 2020 года аферисты (от имени и якобы по поручению главы Челябинска Натальи Котовой) собирали деньги в благотворительный фонд.

В ноябре 2019 года мошенники звонили бизнесменам и руководителям фирм от имени прокуроров. Аферисты вымогали дорогой коньяк и деньги. Взамен обещали помочь урегулировать вопрос с надзорными проверками.

В начале сентября 2019 года мошенники представлялись главами городов и районов. Они звонили на предприятия общепита и в рестораны. Под предлогом заказа банкета на условии, что им потребуется определенный вид качественного и дорогостоящего алкоголя со склада знакомого поставщика, предлагали представителям кафе и ресторанов перечислить денежные средства на их счет.

В сентябре аферисты прикрывались именем вице-губернатора Челябинской области Егора Ковальчука. Ссылаясь на чиновника, мошенники звонили руководителям предприятий и просили перечислить деньги на строительство жилья для детей-сирот.

Добавим, что в Челябинской области в условиях объявленного режима обязательной самоизоляции фиксируется рост случаев мошенничества. Рост сообщений о мошенничестве увеличился на 200 процентов.