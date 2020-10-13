Ирина Гехт предупреждает о мошенниках, рассылающих письма от имени губернатора

В Челябинской области активизировались мошенники, которые рассылают письма в различные организации от лица правительства региона с просьбой оказать финансовое содействие в реализации тех или иных социальных инициатив или программ.

Об этом предупреждает в своем аккаунте в Инстаграм первый заместитель губернатора области Ирина Гехт и для наглядности приложило одно из писем, которое попало к ней в руки.

В письме, которое подписано, якобы, губернатором Алексеем Текслером, содержится просьба перечислить 300 тысяч на обустройство квартир для детей сирот.

«Это фальшивка!!!, - предупреждает Ирина Альфредовна и поясняет. - Все программы финансируются из федерального и областного бюджетов».

Мошенники не ограничиваются только рассылкой писем, они еще и обзванивают адресатов и тут уже ссылаются на Ирину Гехт.

«Уже известны случаи, что люди откликались и переводили средства на счета недобросовестных граждан», - отмечает Ирина Альфредовна.

Первый вице-губернатор призывает е попадаться на уловки мошенников, которые пользуясь сложной ситуаций в регионе в связи с эпидемией вновь начали свой промысел.

Ирина Гехт также отмечает, что во всех официальных отправлениях от правительства указана почта исполнительного органа власти. Она зарегистрирована на официальном портале Правительства, а не на общедоступном mail.ru.