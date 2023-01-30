Жительницу Каслинского района в соцсетях обвинили в издевательствах над маленьким сыном, начата проверка

Жительницу Каслинского муниципального района (Челябинская область) в социальных сетях обвинили в издевательствах над девятилетним сыном: якобы женщина истязала и избивала своего ребенка на протяжении нескольких лет.

По данному факту следственные органы СК России по Челябинской области проводят доследственную проверку, устанавливая все обстоятельства дела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В настоящее время мальчик находится в социальном учреждении.