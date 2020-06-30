ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Жительницу Коркино, которая зарезала мужа-наркомана, покалечившего младенца, оставили на свободе

Происшествия
Сегодня, 16:12
Автор: 
Инна Шемаева

В Коркино (Челябинская область) вынесен приговор местной жительнице за убийство мужа-наркомана, совершенного в состоянии аффекта. Под действием «дури» он покалечил малышку.

В суде установлено, что муж осужденной употребил наркотики, после чего, не отдавая отчет своим действиям, взял на руки 10-месячную дочку и стал сдавливать ей руками голову, туловище и ноги. На неоднократные просьбы мамы малышки отпустить ребенка мужчина не реагировал.

«Затем потерпевший упал на пол, навалившись на малолетнюю дочь, причинив ей своими действиями телесные повреждения. После этого, осужденная, находясь в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) нанесла потерпевшему ряд ударов ногами, руками, неустановленным предметом и несколько ударов ножом по телу», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд назначил виновной наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы.

Это далеко не первый случай, когда отцы, находясь в неадекватном состоянии, пытаются свою злость выместить на младенцах.

Напомним, в мае Металлургический районный суд Челябинска отправил на восемь лет в колонию строгого режима 25-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил грудничка на асфальт. Малыша от гибели спас полицейский, который сумел поймать новорожденного. Инцидент произошел 10 июля 2019 года во дворе дома по улице Дегтярева. Пьяный мужчина после ссоры с женой грозился ударить своего новорожденного сына головой об асфальт, если кто-нибудь из прохожих не отдаст ему свою машину. Один из очевидцев, опасаясь, что неадекватный мужчина может навредить ребенку, отдал ему ключи от своего автомобиля. Приехавшие стражи порядка скрутили пьяного дебошира. В момент задержания мужчина все-таки бросил ребенка на землю, но один из полицейских его поймал и спас малышу жизнь.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 15:24
Челябинец может заплатить миллион рублей за распространения фейка о связи подростка со взрослым мужчиной
Вчера, 14:50
Жительницу Троицка, которая избивала своих детей кабелем и душила, оставили на свободе
Вчера, 14:14
В Еткульском районе рыбаки едва не погибли во время шторма
Вчера, 14:13
В суд передано уголовное дело о халатности при ремонте памятника Ильичу
Вчера, 11:12
В Красноармейском районе сотрудник полиции сбил велосипедиста
Вчера, 10:52
По факту убийства хаски в Челябинске возбуждено уголовное дело
28.06.20 20:55
Челябинцу, расстрелявшему хаски, грозит до трех лишения свободы
28.06.20 16:42
Челябинцу, застрелившему хаски, грозит арест на 15 суток
28.06.20 16:26
Магнитогорцы избили медсестер в наркодиспансере
28.06.20 10:51
Мужчина, застреливший хаски в Челябинске, владел оружием на законных основаниях
Общество
Сегодня, 12:54
Александр Кузнецов – о цифровизации: Никто не собирается отменять очное образование
Экономика
Сегодня, 16:11
Алексей Текслер поручил КСП проверить областной аптечный склад
Новости
Сегодня, 17:28
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов
Сегодня, 17:10
Происшествия
В Челябинске бывшие охранники бара грабили богатых клиентов, нейтрализуя их электрошокером
Сегодня, 16:31
Федерация
Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам
Сегодня, 16:30
Федерация
Пожизненное президентство: Кадыров сделал сенсационное заявление о Путине
Сегодня, 16:14
Происшествия
«Строительный» аферист, похитивший у южноуральцев пять миллионов рублей, отправился в колонию
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 17:10
Происшествия
В Челябинске бывшие охранники бара грабили богатых клиентов, нейтрализуя их электрошокером
Сегодня, 16:14
Происшествия
«Строительный» аферист, похитивший у южноуральцев пять миллионов рублей, отправился в колонию
Сегодня, 15:36
Происшествия
В суд передано дело в отношении челябинца, который грозился взорвать банк
Сегодня, 10:40
Происшествия
Жительница Озерска отдала четверть миллиона «экстрасенсам»
Вчера, 16:03
Происшествия
В Миассе будут судить «черную» вдову
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика