Жительницу Коркино, которая зарезала мужа-наркомана, покалечившего младенца, оставили на свободе

В Коркино (Челябинская область) вынесен приговор местной жительнице за убийство мужа-наркомана, совершенного в состоянии аффекта. Под действием «дури» он покалечил малышку.

В суде установлено, что муж осужденной употребил наркотики, после чего, не отдавая отчет своим действиям, взял на руки 10-месячную дочку и стал сдавливать ей руками голову, туловище и ноги. На неоднократные просьбы мамы малышки отпустить ребенка мужчина не реагировал.

«Затем потерпевший упал на пол, навалившись на малолетнюю дочь, причинив ей своими действиями телесные повреждения. После этого, осужденная, находясь в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) нанесла потерпевшему ряд ударов ногами, руками, неустановленным предметом и несколько ударов ножом по телу», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд назначил виновной наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы.

Это далеко не первый случай, когда отцы, находясь в неадекватном состоянии, пытаются свою злость выместить на младенцах.

Напомним, в мае Металлургический районный суд Челябинска отправил на восемь лет в колонию строгого режима 25-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил грудничка на асфальт. Малыша от гибели спас полицейский, который сумел поймать новорожденного. Инцидент произошел 10 июля 2019 года во дворе дома по улице Дегтярева. Пьяный мужчина после ссоры с женой грозился ударить своего новорожденного сына головой об асфальт, если кто-нибудь из прохожих не отдаст ему свою машину. Один из очевидцев, опасаясь, что неадекватный мужчина может навредить ребенку, отдал ему ключи от своего автомобиля. Приехавшие стражи порядка скрутили пьяного дебошира. В момент задержания мужчина все-таки бросил ребенка на землю, но один из полицейских его поймал и спас малышу жизнь.