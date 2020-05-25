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Челябинец, бросивший своего новорожденного сына на асфальт, получил восемь лет

Происшествия
Сегодня, 13:12
Автор: 
Инна Шемаева

Металлургический районный суд Челябинска отправил на восемь лет в колонию строгого режима 25-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил грудничка на асфальт. Малыша от гибели спас полицейский, который сумел поймать новорожденного.

В отношении 25-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», инцидент произошел 10 июля 2019 года во дворе дома по улице Дегтярева. Пьяный мужчина после ссоры с женой грозился ударить своего новорожденного сына головой об асфальт, если кто-нибудь из прохожих не отдаст ему свою машину. Один из очевидцев, опасаясь, что неадекватный мужчина может навредить ребенку, отдал ему ключи от своего автомобиля. Приехавшие стражи порядка скрутили пьяного дебошира. В момент задержания мужчина все-таки бросил ребенка на землю, но один из полицейских его поймал и спас малышу жизнь.

Изначально мужчина был привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и неисполнение родительских обязанностей. Потом СКР возбудил против него уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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