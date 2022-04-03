Челябинские спортсменки завоевали золото на чемпионате России по шорт-треку

Челябинские конькобежки одержали победу на чемпионате России по шорт-треку. Наши спортсменки стали лучшими в эстафете на 3000 метров, передаёт пресс-служба Минспорта Челябинской области. Турнир проходит сейчас в Коломне.

Команду Челябинской области представляли Екатерина Ефременкова, Юлия Береснева, Анна Матвеева и Мария Труханова.

Напомним, что ещё одно золото в копилку южноуральской сборной принесла Екатерина Ефременкова. Спортсменка пришла к финишу первой на дистанции 1500 метров. Серебро завоевала Анна Вострикова из Свердловской области, замкнула тройку лидеров ещё одна челябинка Анна Матвеева.

Соревнования завершатся сегодня, третьего апреля.