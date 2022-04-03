03.04.2022
Челябинские спортсменки завоевали золото на чемпионате России по шорт-треку
02.04.2022
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида
02.04.2022
Введена отсрочка на обязательное оснащение автобусов и маршруток тахографами
02.04.2022
Банк не вправе взимать плату за оформление кредитных каникул
02.04.2022
Ставки по кредитам для застройщиков снижены до 15%
02.04.2022
Пригородные поезда на ЮУЖД переходят на летний график движения
Челябинские спортсменки завоевали золото на чемпионате России по шорт-треку
Жители Долгодеревенского жалуются на плохие условия в районной больнице
01.04.2022
Журналист немецкой газеты Jungle Welt: Для другого мнения в СМИ Европы не остаётся места
31.03.2022
В Челябинской области снизились цены на ряд товаров и услуг
31.03.2022
В Челябинской области ФСБ задержала сторонника неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»
30.03.2022
Южноуральцы продолжают жаловаться губернатору на непроходимые дороги
30.03.2022