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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, второго апреля, Челябинск накрыл густой туман. Это уже отразилось на работе международ
02.04.2022

Из-за тумана, накрывшего Челябинск, в аэропорту задержаны авиарейсы на прилет и вылет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинградской области задержан украинский неонацист, сбежавший в Россию по гуманитарному коридо
02.04.2022

Украинского неонациста задержали в Ленинградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Карталинского района (Челябинская область) предупредили о новых участках подтопления талы
02.04.2022

В Карталинском районе новые подтопления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском театре оперы и балета им. Глинки накануне, первого апреля, отметили День театра и Д
02.04.2022

В челябинском театре оперы прошёл «межтеатральный капустник»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2022

Челябинские спортсменки завоевали золото на чемпионате России по шорт-треку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2022

Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2022

Введена отсрочка на обязательное оснащение автобусов и маршруток тахографами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2022

Банк не вправе взимать плату за оформление кредитных каникул
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2022

Ставки по кредитам для застройщиков снижены до 15%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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03.04.2022 11:05

Челябинские спортсменки завоевали золото на чемпионате России по шорт-треку

Челябинские конькобежки одержали победу на чемпионате России по шорт-треку. Наши спортсменки стали лучшими в эстафете на 3000 метров, передаёт пресс-служба Минспорта Челябинской области. Турнир проходит сейчас в Коломне.

Команду Челябинской области представляли Екатерина Ефременкова, Юлия Береснева, Анна Матвеева и Мария Труханова.

Напомним, что ещё одно золото в копилку южноуральской сборной принесла  Екатерина Ефременкова. Спортсменка пришла к финишу первой на дистанции 1500 метров. Серебро завоевала Анна Вострикова из Свердловской области, замкнула тройку лидеров ещё одна челябинка Анна Матвеева.

Соревнования завершатся сегодня, третьего апреля.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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03.04.2022

Челябинцы жалуются на туман с химическим запахом, а на постах Росгидромета – техосблуживание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, второго апреля, Челябинск накрыл густой туман. Это уже отразилось на работе международ
02.04.2022

Из-за тумана, накрывшего Челябинск, в аэропорту задержаны авиарейсы на прилет и вылет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинградской области задержан украинский неонацист, сбежавший в Россию по гуманитарному коридо
02.04.2022

Украинского неонациста задержали в Ленинградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Карталинского района (Челябинская область) предупредили о новых участках подтопления талы
02.04.2022

В Карталинском районе новые подтопления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.04.2022

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E-mail:

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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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02.04.2022 23:38

Из-за тумана, накрывшего Челябинск, в аэропорту задержаны авиарейсы на прилет и вылет

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Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида

02.04.2022 15:48

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02.04.2022 15:40

В челябинском театре оперы прошёл «межтеатральный капустник»

02.04.2022 15:36

Банк не вправе взимать плату за оформление кредитных каникул

02.04.2022 15:30

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02.04.2022 12:57

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