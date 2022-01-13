Из-за коронавируса КХЛ отменяет матчи

Заболеваемость коронавирусом в хоккейных клубах растет. КХЛ отменяет матчи. 60 представителей команд заболели за прошедшие сутки.

По состоянию на утро 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).



Лига решила не проводить матчи «Локомотив» – «Ак Барс» и «Динамо» Москва – «Спартак», запланированные на 13 января 2022 года.



Как сообщает пресс-служба КХЛ, в связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса, Лига также приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты.

«Наши главные цели в пандемийное время – здоровье игроков и болельщиков. Ничего не изменилось.

Эпидемиологическая ситуация развивается стремительно, только за последние сутки 60 человек в Лиге заболели, в ряде клубов появилась симптоматика заболевания. КХЛ проведет матчи ближайших трех игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки. Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастет многократно. Именно поэтому было принято решение о переносе четырех игровых дней, где большинство матчей и так не состоится из-за карантина в командах», - сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Новый календарь игр КХЛ опубликует до конца января.