13.01.2022
Мороз отменил занятия в первую смену в школах Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска
13.01.2022
В Челябинске открылась юбилейная фотовыставка Виталия Воронина
13.01.2022
В 2022 году Челябинская область направит более 90 миллионов рублей на развитие туризма
13.01.2022
Челябинская область получит федеральные средства на развитие школьного туризма
13.01.2022
Из-за коронавируса КХЛ отменяет матчи
13.01.2022
Челябинец устроил гонки с полицией
Из-за коронавируса КХЛ отменяет матчи
12.01.2022
Впервые за два месяца отмечен рост числа южноуральцев, получающих лечение от ковида
12.01.2022
В Челябинской области пока не выявляли омикрон-штамм коронавируса
12.01.2022
Где челябинцы могут бесплатно сдать тест на ковид
11.01.2022
Каникулы закончились, а вакцинация продолжается
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021