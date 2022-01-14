Обе команды «Динамо-Уралочки» победно начали третий тур чемпионата России по водному поло

В Златоусте (Челябинская область) стартовал заключительный тур предварительного этапа женского ватерпольного чемпионата страны. Первый игровой день принес победы обеим командам хозяек воды – спортсменкам «Динамо-Уралочки».

Дублирующий состав Златоуста достаточно уверенно обыграл дубль «Кинеф-2» из Киришей со счетом 14:9. Лучшими в составе молодежи «Уралочки» были Александра Богданова и Виктория Гуськова, забившие соперницам по три мяча.

А главная команда Златоуста совершенно без проблем разгромила «Диану» из Санкт-Петербурга - 27:10. Тренерский штаб дал возможность проявить себя практически всем заявленным полевым игрокам. Постарались все, а лучшим снайпером матча стала Юлия Лаптева, наколотившая шесть голов.

Впереди у ватерполисток Златоуста испытания посерьезнее. Им предстоит сразиться с многолетним лидером женского водного поло – «Кинефом». Матч двух грандов, «Динамо-Уралочки ЗМЗ» и «Кинефа» состоится 14 января.