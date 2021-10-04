Обладатель Кубка России по водному поло определится в Златоусте

Федерация водного поло России опубликовала расписание Кубка страны 2021 года среди женских команд.

Турнир пройдет в Златоусте на базе Центра олимпийской подготовки «Уралочка» с 23 по 26 октября. В нем участвуют восемь сильнейших клубов. Начиная со стадии четвертьфинала команды по олимпийской системе пройдут путь до главного трофея турнира – Кубка России 2021. «Динамо-Уралочка» Златоуста стартует 24 октября матчем с нижегородским «Буревестником», Финал Кубка страны назначен на 26 октября.

А уже в начале ноября начнется новый Чемпионат Суперлиги России среди женских команд сезона 2020/21. Кроме того, «Уралочка» как всегда будет бороться за медали молодежных и юниорских первенств России по всем возрастам. И не за горами старт нового сезона ватерпольной Евролиги, где коллектив из Златоуста также нацелен на завоевание наград.