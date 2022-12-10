10.12.2022
В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ
09.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
09.12.2022
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
09.12.2022
Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда
"Ребята обнимали и обнимали": школьники Ясиноватой покатались по горнолыжным трассам в Челябинской области
19.09.2022
Дети из Донбасса посетили миасский горнолыжный курорт
15.08.2022
На курорте «Солнечная долина» состоялся фестиваль йоги и музыки
12.08.2022
Российские рок-музыканты на Южном Урале поддержат свою армию
28.07.2022
«Солнечная долина» предлагает однодневные туры для студентов на курорт
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022