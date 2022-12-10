"Ребята обнимали и обнимали": школьники Ясиноватой покатались по горнолыжным трассам в Челябинской области

Первым спуском по горнолыжной трассе запомнится школьникам Ясиноватой визит на горнолыжный курорт "Солнечная долина" (Челябинская область). Почти все из 69 детей и их наставников, пребывающие сейчас на Южном Урале, впервые примерили горнолыжную экипировку и съехали с крутого склона. Конечно, не без падений, но они только добавили яркости ощущениям наряду с крепким морозом и красивыми пейзажами.

"Я не услышала ни от одного из ребят, что катался ранее, - рассказывает руководитель некоммерческой организации "Забота", подарившей поездку гостям, Анастасия Борисова. - Инструкторы отмечали, что большинство детей все схватывали слету, очень способные, а остальным просто нужно немного больше времени".

Конечно, для первого эксперимента гостям предложили учебный склон, показали, как группироваться на спуске, безопасно падать, правильно ехать, а потом предоставили возможность кататься самостоятельно. Вместе со школьниками попробовали себя в роли горнолыжников и их наставники, но решились не все, в отличие от детей.

Как уже сообщало ранее агентство "Урал-Пресс-Информ", обещание детям покататься на горных лыжах дали еще во время их первого приезда в регион, до начала сезона, и вот теперь их мечту исполнили.