Детей из Донбасса поставят на горные лыжи в Челябинской области

115 детей из ДНР примут участие в проекте «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд» в Челябинской области. Занятия пройдут в «Солнечной Долине» в рамках пребывания детей в регионе: чуть больше месяца они будут учиться и отдыхать на Южном Урале, а под Новый год вернутся к родителям в Ясиноватую и Волноваху.

В настоящее время 65 детей живут в Миассе, 50 — под Челябинском, в Каштаке. Многие никогда не были в оздоровительном лагере, но за несколько дней все адаптировались к новой для себя обстановке.

«Урок здоровья» запланирован на девятое декабря, выезд организует АНО «Забота», которая поддерживает детей из сельских районов, а также ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Осенью дети уже приезжали к нам в Миасс и многие говорили о том, что мечтают научиться кататься на лыжах или сноубордах. Вот теперь зима наступила, и самое время их мечты исполнить», - рассказала руководитель АНО «Забота» Анастасия Борисова.