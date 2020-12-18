Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под национальным флагом

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Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под национальным флагом

Спортивный Арбитражный суд поставил точку в споре между WADA и Российским антидопинговым агентством. До 16 декабря 2022 года наши спортсмены на смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Заявление в спортивный арбитражный суд было подано Всемирным антидопинговым агентством. В нем было требование ввести ограничение на использование национального флага российскими спортсменами на четыре года. Российское антидопинговое агентство («РУСАДА») было признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что оно не обеспечило получение ВАДА достоверных данных LIMS и базовых аналитических данных бывшей московской лаборатории.

«Чистые» российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Использовать национальный гимн также запрещено.

Напомним, допинговый скандал разразился в 2015 году. Григорий Родченков заявил о подделке анализов у российских спортсменов. WADA после проведения расследования озвучила, что половина проб действительно подменены.

Напомним, затем всемирное антидопинговое агентство официально лишило Россию возможности выступать на Олимпийских играх и Чемпионатах мира в течение следующих четырех лет. До крупных состязаний было решено допускать только тех спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга.

Затем Россию отстранили от Олимпиады в Пхечхане. Тогда дюжина российских спортсменов не получила приглашение на Олимпийские игры из-за обвинений в употреблении допинга. А тех, кого допустили, выступали под нейтральным флагом.