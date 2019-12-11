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Российские боксеры отказались выступать на Олимпиаде без национального флага
Спорт
Сегодня, 12:15
Автор: 
Инна Шемаева

Национальная сборная России по боксу не поедет на Олимпийские игры без российского флага. Спортсмены намерены через суд добиваться права не быть на соревнованиях безликими.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в федерации бокса России.

«Национальная сборная по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры без российского флага. Все спортсмены просят через суды добиться права выступать под флагом. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Нужно дождаться действий ОКР и РУСАДА, но и в федерации проанализируют возможность оспаривания решения ВАДА», -сообщили в федерации бокса России

Напомним, всемирное антидопинговое агентство официально лишило Россию возможности выступать на Олимпийских играх и Чемпионатах мира в течение следующих четырех лет. До крупных состязаний решено допускать только тех спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга. Допущенным до соревнований спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом. В случае их победы российский гимн звучать не будет.

Ранее Россию отстраняли от Олимпиады в Пхечхане. Тогда дюжина российских спортсменов не получила приглашение на Олимпийские игры из-за обвинений в употреблении допинга. А тех, кого допустили, выступали под нейтральным флагом. МОК даже придумал аббревиатуру для российских спортсменов. Те, кто все-таки получит право участия в Олимпиаде-2018, будут выступать под аббревиатурой ОАР (OAR). Расшифровывается она как «Олимпийский атлет России» ("Olympic Athlete from Russia").

Тогда шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова в интервью агентству «Урал-пресс-информ» сказала, что они категорически против того, чтобы Россия выступала на Олимпиаде под нейтральным флагом.

 Она отметила, что наша страна совершила глупость в 1992 году, когда после распада СССР на летней Олимпиаде в Барселоне и зимней Олимпиаде в Альбервиле спортсмены России, как и других стран СНГ, участвовали в объединенной команде под общим флагом. А чемпион мира по хоккею челябинец Николай Макаров в Пхечхан тогда предложил поехать российской сборной на Олимпиаду под эгидой СССР, мол пусть соперники пусть гадают - жив Советский Союз или нет.

Фото со страницы генерального секретаря федерации бокса России Умара Кремлева

Автор: 
Инна Шемаева
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