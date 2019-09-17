В Челябинске соберутся лучшие байдарочники России

В Челябинске 21 сентября стартует чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ, в котором примут участие более 400 спортсменов, а также приглашенные звезды национальной сборной России.

Чемпионат по гребле на байдарках и каноэ пройдет в акватории северо-западного берега Шершневского водохранилища на территории гребной базы МБУ СШОР №11. Эти соревнования станут 20-ми по счету. В них примут участие спортсмены из Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Помимо розыгрыша комплектов медалей на байдарках и каноэ, состоится также заезд звезд российской и мировой гребли в лодках класса «Дракон».

Как сообщили в пресс-службе министерства спорта региона, по сложившейся уже традиции, организаторы уделяют внимание не только проведению спортивной программы, но и предлагают зрителям большую праздничную программу. На торжественной церемонии открытия соревнований гостей ждут конкурсы и розыгрыши призов.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 22 сентября в 14:00.