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В жизни «Уралочки» и спортивной жизни Златоуста вообще наступают добрые перемены

Фото: 
предоставлено Алексеем Коноваловым
Спорт
Сегодня, 11:18
Автор: 
Евгения Александрова

В жизни профессионального ватерпольного клуба "Динамо-Уралочка" из Златоуста (Челябинская область) и городского спорта вообще наступают добрые перемены.

Прославленная женская сборная теперь будет выступать на базе автономной некоммерческой организации с одноименным названием ("Динамо-Уралочка") - создание новой спортивной структуры ведется в настоящее время. Под региональное управление переходит и златоустовский бассейн "Уралочка", являющийся муниципальной собственностью.

По словам пресс-секретаря министерства спорта Челябинской области Виталия Визаулина, в новых условиях златоустовский ватерпольный клуб сможет получать финансирование из регионального бюджета. Спортивная школа олимпийского резерва, по его словам, останется на балансе администрации города.

Советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов отметил важность происходящего для муниципалитата.

"Благодаря тому, что бассейн и команда "Уралочка" уходят под управление области, а спортшкола №8 остается "под городом", изменится схема финансирования. Это позволит сделать ремонт, заменить устаревшее оборудование и, соответственно, проводить соревнования на другом уровне. Нагрузка на бюджет Златоуста уменьшится - высвободившиеся средства будем направлять на развитие других спортивных школ и городского спорта вообще", - подчеркнул Алексей Коновалов.

Он напомнил, что на строительство бассейна "Уралочка" было потрачено 300 миллионов рублей. Львиная доля - средства регионального бюджет. Город вложил в возведение данного объекта 12 миллионов.

"Передача бассейна в область позволит его отремонтировать, так как деньги требуются большие. На ремонт одной только ванны требуется 35 миллионов рублей", - отметил Алексей Коновалов.

Он заявил, что для жителей Златоуста никаких изменений не произойдет: спортшкола №8 как работала на базе бассейна, так и будет работать.

"Напротив, благодаря решению губернатора можно будет производить ремонты и модернизацию, развивать в Златоусте как профессиональный спорт, так и любительский", - сказал Алексей Коновалов.

СПРАВКА

Южноуральская команда по водному "Динамо-Уралочка" является одной из лучших в стране. Женская сборная выступает с 1985-го года. В 1990-м году команда из Златоуста становилась чемпионом СССР, а после - пятикратным чемпионом России.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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