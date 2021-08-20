20.08.2021
Двум челябинцам грозит пожизненное заключение за наркоторговлю
20.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу на юниорском первенстве Европы
20.08.2021
В Миассе следователи проверяют информацию о падении качелей на трехлетнюю девочку
20.08.2021
Алексей Текслер наградил призеров и участников Олимпийских игр
20.08.2021
В Челябинской области в предпоследнюю субботу августа ожидается свадебный бум
20.08.2021
КСП проверит ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу на юниорском первенстве Европы
05.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» будут бороться за бронзу Олимпиады
02.08.2021
В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией
02.08.2021
Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр
26.07.2021
На Олимпиаде в Токио женская ватерпольная сборная России с «уралочками» в составе идет без поражений
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021