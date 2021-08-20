Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу на юниорском первенстве Европы

Ватерполистки златоустовской команды «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) в составе сборной страны будут представлять Россию на первенстве Европы по водному поло среди девушек до 17 лет.

Участие в престижных международных соревнованиях примут шесть «уралочек». Главный тренер ватерпольной команды Златоуста Михаил Накоряков возглавляет российскую сборную.

Как сообщили в пресс-службе «Динамо-Уралочки», в группе «С» первенства Европы помимо российской команды выступят также сборные Хорватии, Германии, Румынии и Мальты. По формуле турнира после группового этапа пройдет стадия плей-офф.

Свой первый матч россиянки проведут в воскресенье, 22 августа. Их соперницами будут хозяйки соревнований – ватерполистки Хорватии.