Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу за «золото» первенства мира

Сразу десять игроков, представляющих Златоуст (Челябинская область), в составе сборной России поборются за победу в юниорском первенстве мира среди 21-летних спортсменок, которое стартует в Израиле.

Семь ватерполисток призваны напрямую из команды «Динамо-Уралочка», еще трое сейчас выступают за другие клубы.

В тренерском штабе национальной команды недавний триумфатор первенства Европы для 17-летних спортсменок, наставник златоустовской «Уралочки» Михаил Накоряков.

Сборная уже отправилась в Израиль, где десятого октября проведет первый матч с Бразилией. Кроме этих соперниц, на групповом этапе россиянки сыграют с Венгрией и Узбекистаном. Далее начнется стадия плей-офф.