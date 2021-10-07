07.10.2021
РМК запустила новый детский спортивный проект
06.10.2021
«Пятёрочка открыла «Академию кухни»
06.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября
06.10.2021
Опасный для жителей и пассажиров дом на Российской в Челябинске снесут. В 2033-м
06.10.2021
Виталий Безруков объяснил причину появления голубой пены на берегу озера Смолино
06.10.2021
В четырех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу за «золото» первенства мира
04.10.2021
Обладатель Кубка России по водному поло определится в Златоусте
24.09.2021
Ватерпольная команда «Уралочка» выпустила новую книгу о своей истории
21.09.2021
Ватерполистки «Уралочки» по-модному поздравили Челябинск с юбилеем
10.09.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» побывали в «Рифее»
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021