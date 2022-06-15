Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию

Пловчиха из Челябинской области Валерия Шабалина стала триумфатором Кубка России. На прошедших в Саранске соревнованиях среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями чемпионка из Челябинска завоевала шесть золотых медалей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

«Паралимпийская чемпионка из Челябинска победила во всех дисциплинах, в которых принимала участие: 100 метров на спине, 200 метров комплексом, 100 метров и 200 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем и комбинированной эстафете 4х100», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Валерия тренируется у старшего тренера спортивной сборной команды России Татьяны Новиковой.

Напомним, что Валерия Шабалина является трёхкратной чемпионкой Паралимпийских игр 2020 в Токио, многократной чемпионкой мира и Европы.