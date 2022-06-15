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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию

Пловчиха из Челябинской области Валерия Шабалина стала триумфатором Кубка России. На прошедших в Саранске соревнованиях среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями чемпионка из Челябинска завоевала шесть золотых медалей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

«Паралимпийская чемпионка из Челябинска победила во всех дисциплинах, в которых принимала участие: 100 метров на спине, 200 метров комплексом, 100 метров и 200 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем и комбинированной эстафете 4х100», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Валерия тренируется у старшего тренера спортивной сборной команды России Татьяны Новиковой.

Напомним, что Валерия Шабалина является трёхкратной чемпионкой Паралимпийских игр 2020 в Токио, многократной чемпионкой мира и Европы.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.06.2022

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14.06.2022 09:45

Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти

13.06.2022 22:44

Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»

13.06.2022 22:11

На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы

13.06.2022 22:10

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

13.06.2022 22:04

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня

13.06.2022 21:33

В Челябинске задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион»

13.06.2022 13:06

В Челябинске завершился второй этап театрального фестиваля «Noвый»: «иммерсивно до мурашек»

12.06.2022 23:30

Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»

12.06.2022 21:39

В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда

12.06.2022 21:24

С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев