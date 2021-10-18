18.10.2021
ВТБ Мобайл запустил тариф для пенсионеров за 149 рублей в месяц
18.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 октября
18.10.2021
В Челябинске скончалась ректор МИДИС
18.10.2021
В Копейске сжигают колонийский свинарник, где случилась вспышка африканской чумы
18.10.2021
В Челябинской области выросло число классов и групп, отправленных на карантин
18.10.2021
«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения
Златоуст принимает три больших ватерпольных турнира
13.10.2021
Сборная России по водному поло выиграла групповой этап первенства мира
11.10.2021
Ватерпольная сборная России с «уралочками» с победы начала первенство мира
07.10.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу за «золото» первенства мира
04.10.2021
Обладатель Кубка России по водному поло определится в Златоусте
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021
Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
14.10.2021
Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства
14.10.2021
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021