Златоуст принимает три больших ватерпольных турнира

Команда «Динамо-Уралочка» активно начинает новый ватерпольный сезон. На базе Центра олимпийской подготовки «Уралочка» в Златоусте пройдут сразу три турнира.

Кубок главы Златоуста станет своего рода соревнованием, предваряющим официальный старты. Он состоится с 21 по 23 октября, участие в нем примут четыре коллектива. Помимо «Динамо-Уралочки», это команды из Ханты-Мансийска, Волгограда и Московской области.

Далее, уже с 24 октября, начнется финал Кубка России. В нем участвуют восемь сильнейших клубов. Начиная со стадии четвертьфинала команды по олимпийской системе пройдут путь до главного трофея турнира – Кубка России 2021. «Динамо-Уралочка» Златоуста стартует 24 октября матчем с нижегородским «Буревестником», Финал Кубка страны назначен на 26 октября.

И буквально сразу, с 28 октября стартует первенство России среди девушек до 16 лет. Молодежный состав «Уралочки» начнет свой очередной путь за золотыми наградами страны.