Александр Орел заявил о максимально аккуратном обращении с деревьями в «Плодушке» при благоустройстве

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел прокомментировал заявление жительницы города о повреждениях корней канадских кленов при благоустройстве парка «Плодушка».

Напомним, жалоба на варварское отношение к деревьям была опубликована в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте в субботу, 22 апреля. Агентство «Урал-пресс-информ» обратилось к Александру Орлу с просьбой пояснить ситуацию.

Глава Ленинского района рассказал, что в настоящее время проводятся работы по устройству детского ядра в парке «Плодушка».

«В настоящее время прокладываются аллеи под коммуникации. В данном случае - под освещение. Работы проводятся максимально аккуратно специализированной техникой», - отметил Александр Орел.