Жительница Челябинска заявила о повреждениях корней канадских кленов при благоустройстве «Плодушки»

Жительница Челябинска сегодня, 22 апреля, пожаловалась на варварское благоустройство парка «Плодушка» в Ленинском районе.

«Роют траншею в одном метре от канадских кленов - главного украшения этого парка! Повреждено множество корней», - написала горожанка в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте, сопроводив свой пост фотографиями.

В первых комментариях к недавно опубликованной жалобе другие жительницы Челябинска пишут следующее:

«Варвары. Иной раз сердце кровью обливается от того, как обходятся с нашим городом»; «Похоже, взялись за «Плодушку» с изяществом слона в посудной лавке, игнорируя то, что это объект культурного наследия, и, вероятно, с незнанием 73-ФЗ. Очень больно смотреть на эти кадры».

Напомним, благоустройство «Плодушки» ведется уже не первый год. Очередной этап преображения знакового общественного пространства Ленинского района осуществляется по программе «Формирование комфортной городской среды».