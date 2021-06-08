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08.06.2021

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08.06.2021

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08.06.2021 10:57

Безруков успокоил: С лебедем, которого выпустил на волю губернатор, все в порядке

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков успокоил пользователей социальных сетей, которые активно обсуждают состояние здоровья лебедя, выпущенного в естественную среду обитания в 20-х числах мая. С крылатым все в порядке, заверил он.

По мнению челябинцев, птица болеет. Общественники считают, что пернатого нужно поймать и отправить в более безопасное место.

Отметим, речь идет о лебеде-кликуне, которого на волю выпустили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель приюта для диких животных и птиц «Спаси меня» Карен Даллакян.

Лебедь, а также другие животные и птицы, которых 23-го мая выпустили в естественную среду обитания, проходили у челябинского Айболита долгую реабилитацию – все они поступили с травмами (пострадали от рук человека). У лебедя были травмированы крылья – к Карену Даллакяну его привезли жители Еткульского района.

Виталий Безруков подчеркнул, что ситуация с кликуном – на контроле у специалистов минэкологии региона. Он заявил, что перед выпуском в естественную среду обитания Карен Даллакян дополнительно осмотрел лебедя и подтвердил, что птица является полностью здоровой.

«Территория, на которую выпущен краснокнижный лебедь, имеет статус особо охраняемой: птице опасность не угрожает (пернатого выпустили в Еткульском бору, являющемся памятником природы, - прим.)», - заверил Виталий Безруков.

По его словам, в настоящее время пернатый адаптируется к естественной среде. Лебедь самостоятельно передвигается, плавает и может летать.

Безруков отметил, что кликуны в отличие от шипунов много времени проводят на суше, добавляя себе пищу. Водоем также является естественной средой для кормления.

«Крайне важно не кормить птицу неестественными для него кормами, в том числе хлебом. Лебедь адаптируется к среде и сам покинет данное место», - сказал замминистра экологии.

Автор: Евгения Александрова
Виталий Безруков
Алексей Текслер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские экоактивисты обеспокоены по поводу рубки деревьев в городском бору, являющемся памятн
08.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.06.2021

В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.06.2021

В Челябинске начали эвакуировать электросамокаты на штрафстоянку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.06.2021

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Челябинского замминистра предостерегли от необдуманных сообщений в Telegram

04.06.2021 13:58

Пассажиропоток на ЮУЖД в мае вырос на 57,2%