В Челябинской области покалеченных диких животных и птиц вылечили и выпустили на волю

В воскресенье, 23 мая, в Челябинской области вернулись в естественную среду обитания дикие животные, пострадавшие от рук человека и вылеченные в приюте зоозащитника Карена Даллакяна.

В акции принял участие губернатор Алексей Текслер, Карен Даллакян, представители минэкологии, зоозащитники.

«Выпустили на волю нескольких диких животных и птиц, которых вылечил в своём приюте Карен Даллакян. Они пострадали от рук человека, - поделился в своем официальном аккаунте глава региона. - Серый журавль, лебедь кликун, ястреб, куница и даже ёж сегодня здоровыми вернулись в естественную среду обитания.

Как пояснил замминистра экологии Виталий Безруков, все эти животные поступили с травмами и продолжительное время проходили реабилитацию в приюте диких животных и птиц.

Серый журавль попал к зоозащитнику год назад молодым птенцом со сломанным клювом и был прооперирован.

Операцию сделали и кунице, которая осенью прошлого года попала под машину на оживленной автомагистрали и получила перелом задней (правой) конечности и черепно-мозговые травмы.

Лебедя кликуна с травмами крыльев и ещё двое птенцов принесли в приют жители Еткульского района.

Ястреб был контужен после удара машины и почти год проходил реабилитацию.

У всех животных сохранены дикие инстинкты. «Они не даются в руки людям и смогут прижиться в дикой природе», - уточнил Безруков.

Животных и птиц выпустили в естественную среду в Еткульском бору, который является памятником природы и особо охраняемой природной территорией. «Именно здесь животные будут чувствовать себя в безопасности от людей и иных внешних факторов», - считает замминистра экологии.

Мероприятия по возвращению животных в естественную среду стали частью образовательного проекта «Школа зооволонтеров» в рамках губернаторского гранта. «Любой желающий может бесплатно получить знания по спасению животных», - отметил Алексей Текслер.

ФОТО: Олег Каргаполов и группа "Алексей Текслер" ВКонтакте